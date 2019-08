William Bonner exclui conta no Instagram: 'Vivendo a vida de verdade'

O jornalista William Bonner, 55 anos, decidiu deixar as redes sociais de lado e para curtir mais a vida. O apresentador do Jornal Nacional apagou nesta sexta-feira (16) o seu perfil no Instagram, rede por onde se comunicava com fãs e publicava fotos de seu dia a dia.

Antes de ir, Bonner fez uma despedida e pegou todos de surpresa. "Saindo daqui. Vivendo a vida de verdade. A minha vida. Obrigado", escreveu em uma publicação. Momentos depois, o perfil já estava fora do ar.

(Foto: Reprodução/Instagram)

O jornalista já havia abandonado sua conta no Twitter também. Apesar de não ter apagado o perfil por lá, ele deixou de ser um usuário ativo e raramente publica algo.

Depois da saída do Instagram do jornalista, a médica Natasha Dantas, sua esposa, decidiu seguir pelo mesmo caminho e cancelou sua conta da rede social. O perfil de Natasha, ao contrário de William, era fechado e ela tinha poucos seguidores.

(Reprodução/Instagram)