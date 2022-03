Willian Maranhão tem rescisão de contrato publicada no BID e deixa o Bahia

Pouco mais de três meses depois de chegar ao Bahia, o volante Willian Maranhão não faz mais parte do elenco tricolor. Nesta quinta-feira (24), a rescisão de contrato do jogador com o Esquadrão foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). O destino do volante é o Santos.

Willian Maranhão tinha vínculo com o Bahia até o fim de 2023. Ele foi contratado pelo Esquadrão a pedido do técnico Guto Ferreira após dois anos defendendo o Atlético-GO.

Nos últimos jogos, Maranhão deixou de ser relacionado pelo treinador e passou a negociar a transferência para o clube paulista. Desde a reapresentação do elenco, na última terça-feira (22), o volante não estava mais treinando com o restante dos atletas. Oficialmente o Bahia alegou que ele havia sido liberado para cuidar de questões pessoais.

De acordo com o tricolor, no acordo para a liberação do atleta o Bahia receberá R$ 500 mil. O Esquadrão ficará com 30% dos direitos do jogador de 26 anos.

Ao todo, Willian Maranhão disputou nove jogos com a camisa do Bahia. Com a saída do volante, o tricolor deve ir ao mercado em busca de um outro jogador para o setor.