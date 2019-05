Wine BR inaugura unidade de negócios em Salvador

Maior e-commerce de vinhos da América Latina, a Wine Br lança sua nova unidade de negócios, a Wine Eventos Bahia. De acordo com a empresa, a Wine Eventos nasceu para criar momentos memoráveis, com uma consultoria exclusiva de quem entende de vinhos e espumantes para quem produz festas.

Os embaixadores ligados a marca terão acesso a um aplicativo exclusivo, através dos quais poderão oferecer aos seus clientes vantagens exclusivas, entre elas a entrega programada, onde a encomenda é entregue na data e no local que for mais conveniente. No total, a Wine Eventos trabalha com 70 rótulos, sendo 38 exclusivos. Os embaixadores são profissionais da área de eventos e apaixonados por vinhos, que se associam a Wine Eventos com o objetivo de levar a melhor experiência para seus clientes.

A Wine Br entrega mais de 7 mil winebox por dia. A embalagem é especialmente desenvolvida por uma equipe de engenheiros e designers para garantir a segurança das garrafas durante o transporte. Em 2018, foram mais de 11 milhões de garrafas de vinho na casa dos clientes.

(Foto: Reprodução)