Wish Hotel da Bahia é vendido para fundo de investimento   

Wish Hotel da Bahia (Foto: Divulgação)

O empresário Guilherme Paulus anunciou, no último dia 2, a venda da sua rede hoteleira, a GJP Hotels & Resorts. O grupo de hotéis passa a ser, integralmente, de “um veículo de Private Equity, gerido pela R Capital, empresa que atua no mercado de capitais, especialmente nos setores imobiliário e de crédito”. Segundo comunicado, a transação ainda está sujeita a “condições precedentes e processos formais”, devendo ser concretizada em até 120 dias.

Fundada em 2005 por Guilherme Paulus, a GJP é uma das maiores redes hoteleiras do Brasil, formada pelas bandeiras Wish, Prodigy, Linx e Marupiara e composta por nove hotéis próprios (inclusive o Wish Hotel da Bahia, localizado no Campo Grande) e mais de 3.000 apartamentos, além de centros de eventos, infraestrutura de negócios e lazer. As marcas devem continuar, mas provavelmente o grupo ganhará um novo nome, já que carrega as iniciais de seu fundador. O valor do negócio não foi divulgado.



Coquetel para convidados

Emanoel Araújo prestigiou o coquetel para convidados, quinta-feira, que marcou a abertura da 34ª Bienal de São Paulo. Por lá, o artista baiano conferiu em primeira mão as mais de mil obras expostas e os 91 participantes da mostra de arte que este ano tem como tema “Faz Escuro Mas Eu Canto”. Abílio Diniz, Michel Temer, Pedro Jereissati, João Paulo Diniz, Bernardo Paz, Newton Simões e Bia Yunes Guarita também participaram do encontro, no Pavilhão do Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Rasante

Cassia Avila e Jack Vartanian escolheram a Bahia para passar o feriado prolongado de 7 de setembro. Estiveram em Trancoso, no Sul da Bahia, hospedados na Tutabel. A pousada – com jardins de Isabel Duprat e projeto de Ricardo Salem – era a antiga casa de veraneio de José Roberto Marinho, na praia de Itapororoca.

Nizan Guanaes (Foto: Divulgação)

Unidos pela vacina

Engajar é um verbo que Nizan Guanaes sabe conjugar como poucos. E não estamos falando de redes sociais, apesar do publicitário, consultor e empresário baiano ser bem ativo no Instagram. O assunto em questão, que o tem mantido ocupado, é o projeto Unidos pela Vacina, movimento da sociedade civil liderado pela empresária Luiza Trajano, que reúne centenas de entidades, empresas, associações e ONGs com o objetivo de tornar viável vacinar todos os brasileiros até o final de setembro. Depois de escolher, ao lado da família, três cidades do interior baiano para ser o padrinho de vacinação - Remanso, onde nasceu seu pai, Belmonte e Santo Amaro - Nizan Guanaes se prepara para ampliar a ação social. “Estou adotando mais 10 municípios baianos. Vamos equipá-los com equipamentos de armazenagem para as vacinas”, contou ao Alô Alô Bahia.



“O CEO do iFood, Fabricio Bloisi, que também é baiano, adotou mais 10 cidades”, revelou o publicitário. Segundo ele, Luiza Trajano está procurando mais empresas madrinhas na Bahia. “O investimento, em geral, é R$ 12 mil por cidade, mas estamos buscando doadores de R$ 100 mil, porque a ação da Bahia é urgente. O dinheiro não é para compra de vacinas e sim para equipar as prefeituras com estes equipamentos”, destaca Nizan.

Temporada baiana

No embalo do auge da moda brasileira, na década de 90, o estilista paulistano Fause Haten virou celebridade das passarelas em desfiles concorridos em São Paulo, apresentou coleções em Nova York e Milão e teve lojas em pontos nobres dos Jardins. Em 2008, infeliz com a rotina, Fause vendeu a marca com seu nome e passou a se dedicar ao teatro e às artes visuais. Cada vez mais seletivo, vem preferindo circular entre poucos e bons, do que em grandes multidões, como antigamente. No último domingo, Haten, que escolheu Salvador para passar o feriado prolongado de 7 de setembro, foi visto almoçando com 3 amigos no descolado Di Janela Boteco Gourmet, na Saúde. Estava provando as delícias da chef Nara Amaral.





Malu Fontes (Foto: Angeluci Figueiredo/divulgação)

Malu Fontes lança curso online



A jornalista e professora Malu Fontes vai abrir a primeira turma de seu primeiro curso online: O Filme do Mundo: Legendando as Últimas Temporadas terá início no dia 23, às 19h30, e é destinado a pessoas interessadas em compreender os desafios do nosso tempo. Serão cinco encontros para investigar fenômenos sócio-políticos, econômicos, históricos e culturais que transformaram o Brasil e o mundo nas últimas décadas. Este é o primeiro curso do Estúdio Varal710. A ementa do curso, os valores e demais informações estão disponíveis no Instagram @varal710. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. “O curso é uma tradução das transformações do mundo a partir de livros, canções, filmes e notícias. A ideia principal é esboçar as conexões entre acontecimentos históricos e cotidianos aparentemente dissociados, mas que, juntos, explicam como chegamos até esse cenário tão próximo de uma distopia, onde estamos agora”, nos disse Malu Fontes.





Presença confirmada

Os arquitetos baianos Caio Bandeira e Tiago Martins, à frente do escritório Architects + Co, irão estar presente em mais uma edição da CasaCor SP. Na mostra, que abre as portas a partir do dia 21, a dupla vai assinar um loft de 110m2, batizado de Sopro Orgânico. “A natureza nos inspira. Ao observá-la encontramos soluções incríveis de design e arquitetura para vivermos melhor. Suas formas curvilíneas, texturas e ideias construtivas nos levam a mergulhar na Casa Original, tema desta edição da mostra”, pontuam Caio e Tiago, que prometem resgatar a conexão íntima com a natureza, por meio da casa.