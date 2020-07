Wish Hotel vai reabrir após 7 meses de portas fechadas

Wish Hotel da Bahia (divulgação)

O Wish Hotel da Bahia, localizado no Campo Grande, em Salvador, trabalha com a data de 12 de outubro para a sua reabertura após interromper as atividades em decorrência do novo coronavírus. O hotel, inclusive, contará com o selo Clean & Safe, que busca oferecer maior segurança para hóspedes, colaboradores e fornecedores a partir da implementação de novos protocolos de higiene e convívio social. O selo em questão vem a partir de um protocolo montado com o respaldo do Hospital Sírio Libanês.

“Vamos reabrir em outubro. Ainda não temos regras específicas, como quantidade de apartamentos que irá funcionar, mas iremos acompanhar as regras locais do governo e prefeitura. Enquanto isso, estamos na fase de implantação e treinamento dos protocolos do Sírio Libanês”, afirmou Pablo Torres, que comanda a Comunicação da GJP Hotels & Resorts, empresa que controla o Wish. Considerado um dos hotéis mais icônicos da capital baiana, o Wish está fechado desde março.

Sonho adiado

Diante da pandemia do novo coronavírus, que segue avançando no Brasil, Leo Gaban e Layanne Sousa decidiram adiar o casamento para julho do próximo ano. A cerimônia estava programada para ocorrer no último sábado, mas o casal decidiu mudar de planos e adiar por um ano. “Seria inviável programar qualquer coisa para este ano, neste cenário que estamos, com a pandemia. Seria um risco grande para convidados, para nossos familiares. Então, adiamos para julho do ano que vem aguardando um cenário melhor, quem sabe até já com uma vacina”, nos disse Gaban. Ele afirmou, ainda, que a própria comemoração ficaria limitada agora: “Não tem como não ter abraços, carinho, afeto. Então, vamos aguardar para o momento em que poderemos comemorar devidamente”.

Artista baiano é selecionado para expor no Thomie Ohtake

Felipe Rezende, de Salvador, foi um dos 10 artistas que teve o seu trabalho selecionado no Prêmio EDP das Artes, para expor no Instituto Thomie Ohtake, em São Paulo. A abertura da exposição deverá acontecer em 1º de outubro, data a ser confirmada em função das orientações sanitárias e governamentais a respeito da pandemia da Covid-19.

Rezende é formado em Artes Plásticas pela Universidade Federal da Bahia. Trabalha sobretudo com o desenho e suas possibilidades expansivas, constituindo um encontro com o cotidiano e elementos nele contidos. O labor e as deambulações, o entorno e seus restos, as pequenas histórias e os casos de dimensão pública servem de material para construção de narrativas visuais num liame entre ficção e realidade.



Via delivery

O Chez Bernard, tradicional restaurante francês que pertence ao casal Verônica e Ademar Lemos, começou a funcionar em sistema de delivery. O serviço está disponível para almoço e jantar e os pedidos podem ser feitos através do aplicativo Rappi e também do WhatsApp. Localizado na Gamboa, em Salvador, o bistrô conta com menu assinado pelo chef Laurent Rezette.

Responsabilidade social

A Shell acaba de lançar a campanha Abastecidos de Música, que irá escolher cinco músicos independentes para participar de uma live da cantora Ivete Sangalo. Para concorrer, artistas que estejam fazendo shows em suas janelas, sacadas e varandas ao longo da quarentena precisam publicar um vídeo de sua apresentação nas redes sociais, com a hastag #AbastecidosdeMusica. O projeto faz parte da plataforma Abastecidos de Cuidado, lançada pela Shell para reforçar o cuidado da marca com os clientes durante a pandemia.

Fusões e aquisições

O mercado de fusões e aquisições baiano registrou movimentação significativa na primeira metade do ano mesmo considerando os impactos econômicos da crise do novo coronavírus. As negociações envolvendo o Hospital Aliança e a fintech Antecipa, por exemplo, são algumas das operações, assessoradas pelo escritório de advocacia Cescon Barrieu, em Salvador, que foram concluídas durante a pandemia.

No país, o escritório concretizou 18 grandes operações que somaram mais de R$ 8,8 bilhões no primeiro semestre deste ano. “A Bahia movimentou a expressiva fatia de R$ 1 bilhão, o que demonstra um mercado aquecido e com empresas locais atraindo o interesse de compradores”, afirma Gabriel Seijo, advogado sócio do Cescon Barrieu.



Nova campanha

A agência Usina Digital desenvolveu para a Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), a campanha “Uma saudade chamada Salvador”. Além de filme publicitário, protagonizado pela atriz e cantora Larissa Luz, a ação inclui mobilização de influenciadores digitais, criação de playlists no Spotify, peças para WhatsApp, um filtro exclusivo no Instagram e ainda matérias especiais publicadas no site salvadordabahia.com.



Panorama

- A Alberflex lançou uma linha de produtos voltada para o home office. Em Salvador, a marca é representada pela WorkMovéis, de Miguel e César Leite, no showroom do Corredor da Vitória.

- Abigail Suarez celebrou seu aniversário, ontem, no apartamento onde mora, na Vitória. Ela passou o dia recebendo cumprimentos através de mensagens e ligações.

- Mari Gonzalez é a nova madrinha do Grupo de Apoio à criança com Câncer-Bahia (GACC-BA). “Sempre desejei apoiar a causa do câncer infantil”, afirmou.

Edição especial

