Witzel diz que polícia do Rio apura se pastor foi morto por filho adotivo

O governador Wilson Witzel disse, na manhã desta segunda-feira (17), que uma das linhas de investigação do assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flordelis (PSD), é de que um filho adotivo do casal cometeu o crime. Witzel revelou, durante um evento da prefeitura do Rio, que conversou com o secretário de Polícia Civil na noite de domingo.

"A morte nos causa muita perplexidade. Ontem estive com o secretário de Polícia Civil e ele me disse que há suspeita de que um dos filhos adotados, não sei se formalmente ou informalmente, teria praticado o crime. Agora está nessa linha de investigação. Entendemos que é um fato lamentável e espero que tudo seja rapidamente esclarecido. Vamos acompanhar a investigação", disse.

No sepultamento, Flordelis negou a hipótese de envolvimento de um dos filhos na morte do marido.

"Isso é uma grande mentira. É uma inverdade. Não é verdade. Não vou permitir que acusem um dos meus filhos sem provas", disse a viúva.

Um dos filhos de Flordelis e do pastor foi detido ainda no velório por um mandado em aberto por violência doméstica.

Flordelis disse que acredita que o marido morreu numa tentativa de assalto

"Nós não temos inimigos. É fato. Digo com toda certeza. O portão da garagem estava aberto num lugar perigoso, que já havia acontecido outros assaltos. Minhas filhas tinham sido assaltadas naquela rua. E ele por alguma distração deixou a garagem aberta. É nisso que acredito. Ele morreu defendendo a família.