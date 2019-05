Xanddy  e banda ganham estudo

Os estudantes de Comunicação Social - Rádio e TV da Uneb, João Neto e Antônio de Lázaro, estão preparando o seu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é: Harmonia Futebol Clube: da Capelinha para Torcida e renderá um documentário que vai mostrar como a banda de pagode conseguiu se segurar no topo e permanecer no cenário mercadológico ao longo das últimas décadas.

Xanddy do Harmonia do Samba (foto de André Carvalho/divulgação)

Além disso, o doc vai mostrar como os fãs do grupo são tratados pelos artistas, e o trabalho de “formiguinha” que fizeram no cenário nacional para conquistar um lugar entre os fãs e os comunicadores.

Turma da Luz Vermelha

Quem passa toda segunda-feira à noite, a partir das 19h, em frente ao bar Eu Vi, na Pituba, tem estranhado a multidão que se forma na porta do local. A coluna foi apurar e descobriu, com a ajuda do músico e empresário Rey Gramacho. Trata-se do projeto Luz Vermelha, que reúne quatro cantores que se juntam para fazer um som numa vibe descontraída. Tem Rubinho de Oz Bambaz, Berguinho da banda Seu Maxixe, Kiko Salles e Rod Torres. Na direção está Catatau, muito querido entre os seus pares. Quem já foi assistir garante que a noitada é boa, a música idem e o ambiente bastante aconchegante. E saber que tudo começou como uma brincadeira e, como diz a música Peninha, foi crescendo, crescendo...

Felipe Pezzoni, da banda Eva (foto/Arisson Marinho)

Eva está no Folianópolis

Em meio à gravação do DVD comemorativo pelos 40 anos da Eva, sábado passado, em Belo Horizonte, os integrantes da banda receberam a notícia confirmando a participação da banda no Folianópolis 2019. O evento acontece de 14 a 16 de novembro na Passarela Nego Quirido em Florianópolis ao lado de Bell Marques, Tomate e Léo Santana, que também estão confirmados na festa. A Eva mantém uma agenda de shows bem movimentada e continua atraindo fãs por todo o Brasil.Tudo isso sob o comando do vocalista Felipe Pezzoni, que se encaixou bem com a banda.

TUM-TUM-TUM*

1 A baiana Sylvia Patricia aproveita o tour que faz na Espanha e Andorra para lançar um novo projeto, o EP Piel. Trazendo canções suas em espanhol e regravações, o EP conta com um remix inédito da musica Un Beso, e traz como bônus track o hit Besame Mucho, de Consuelo Velásquez, que estará disponível a partir de hoje no Spotify, mesmo dia em que Sylvia se apresenta ao lado do catalão Daniel Cros no Studio Rosazul, em Barcelona, às 20h.

2 Ainda no clima do projeto Cidade do Forró, o Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, recebe no mês de junho o Forró dos Bancários. O tradicional arraiá do Sindicato dos Bancários acontece no dia 7 de junho, no espaço, a partir das 21h, com animação das bandas Estakazero, Flor Serena e Caviar com Rapadura.

3 O cantor Robyssão acaba de lançar seu novo álbum, batizado de Evolution. A escolha do nome tem um significado especial para o artista. O cantor acumula mais de 15 CDs gravados e considera cada trabalho uma evolução em sua carreira. Evolution conta com 11 faixas, incluindo Toma Toma, Glock e a música de trabalho, Senta com Suas Amigas.