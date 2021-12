Xanddy interrompe show após gestos obscenos de secretário na Bahia: 'Isso é postura?'

Durante um show que ocorreu no último sábado (18), na cidade de Itacaré, no sul da Bahia, o cantor Xanddy, vocalista da banda Harmonia do Samba, se revoltou com as atitudes de um homem da plateia e chegou a interromper sua apresentação para “entender” o problema.

Segundo o artista, o homem em questão era o secretário de comunicação da cidade, Ed Camargo, que fazia gestos obscenos na direção de Xanddy. O momento da paralisação foi registrado por fãs e viralizou nas redes sociais.

“Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Só um minutinho, gente”, começou o cantor, parando o show. “Secretário, por que o senhor estava lá de baixo fazendo gestos para mim. Isso é postura? Isso é postura? Se o senhor é secretário de comunicação, o senhor é o primeiro a ter que se dar ao respeito, rapaz", disparou.

Ao final, o Xanddy ainda se desculpou com a plateia. "A gente vem aqui com o maior respeito, com o maior carinho a todos vocês. Eu estava incomodado com ele fazendo gestos pra mim, e agora ele subiu, veio aqui atrás tumultuar tudo", concluiu.

O CORREIO tentou contato com o secretário na noite desta terça-feira (21), mas não obteve retorno.