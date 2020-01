Xanddy, Léo Santana e Tony Salles fazem a swingueira no Festival de Verão 2020

Três dos maiores nomes do pagode baiano são destaques na edição 2020 do Festival de Verão, que acontece neste sábado (1º) e domingo (2), na Arena Fonte Nova. E não poderia ser diferente, afinal, dentro da diversidade e da mistura que sempre maracaram o evento, o chamado pagodão sempre teve lugar garantido.

E, diga-se de passagem, que este ano está muito bem representado pelo Harmonia do Samba com Xanddy e companhia, pelo fenômeno Léo Santana, também conhecido como o Gigante, e o Parangolé, agora comandado por Tony Salles.

Harmonia

Harmonia do Samba abre o Festival de Verão no Palco Arena, neste sábado (1º) (Foto: Betto Jr/Arquivo Correio)

Veterano no Festival de Verão, o Harmonia do Samba, que se apresenta no sábado no palco Arena, já participou de grandes momentos, principalmente logo quando estourou em todo o Brasil com Desafio (Mandei Meu Cavaco Chorar), Vem Neném e outras.

E o público sempre respondeu cantando e dançando. Daí, a importância que o vocalista Xanddy sempre deu ao evento: “O Festival de Verão é um acontecimento mundial. A gente tem o privilégio de tê-lo aqui em Salvador. Tem uma energia diferente, um público que chega com vontade de se divertir até o fim”.

E reconhece: “É uma honra fazer parte desse encontro, com a galera e também com grandes artistas. Estamos com a expectativa a mil. Prepara, torcida, porque tocamos cedinho, hein?! Todo mundo lá!”, avisa Xanddy.

O Festival também serve de aquecimento para o grupo ensaiar as músicas que apresentará no Carnaval puxando o Bloco Meu e Seu. Antes do Carnaval, o Harmonia segue com seu ensaio A Melhor Segunda feira do Mundo no Wet´n Wild, um dos mais disputados da temporada.

O Gigante

Léo Santana será o terceiro a subir no Palco Arena, neste domingo (2) (Foto: Betto Jr./Arquivo Correio)

Estourado em todo o Brasil com o seu Baile da Santinha, além da música Contatinho, gravada com Anitta, Léo Santana chega ao Festival com muitas novidades. Ele será uma das atrações do domingo, dia 2, no Palco Arena. Entre elas, o anúncio da estreia de seu Camarote O Mirante do Gigante, que vai funcionar no Edf. Oceania, onde antes era o Expresso 2222 de Gilberto Gil.

“É uma felicidade muito grande estar de volta ao palco do Festival de Verão. Tenho certeza que o público vai se divertir muito no show do Gigante, faremos um grande show. Espero todos vocês!”. Também no Carnaval, Léo Santana fará uma maratona que inclui blocos e camarotes e está se preparando se preparando para chegar, como se diz na Bahia, “brocando”.

Parangolé

Fechando o FV20, a banda Parangolé sobre no Palco Arena, no domingo (2) (Foto: Betto Jr./Arquivo Correio)

Desde que assumiu o comando do Parangolé, banda em que Léo Santana atuou até 2013, o cantor Tony Salles conquistou seu espaço. E consolidou o Ensaio do Parango na Arena Fonte Nova atraindo um grande público nas tardes de domingo.

Ele será o responsável por encerrar o Festival, no domingo, no palco Arena. “O Festival de Verão sempre foi uma prévia do carnaval e todos artistas desejam estar naquela festa. É uma sensação indescritível, estou contando os segundos para pisar naquele palco e avisar que O Pai Chegou”, avisa Tony.

Programação Festival de Verão (FV20)

Palco Arena - Sábado (1º)

- Harmonia do Samba

- Ferrugem

- Ivete Sangalo

- Dennis DJ

- Zé Neto & Cristiano

Palco Dique Coca-Cola - Sábado (1º)

- Attooxxa

- Iza

- Falcão

- Baco Exu do Blues

Palco Arena - Domingo (02/02)

- Dilsinho

- Bell Marques

- Léo Santana

- Alok

- Wesley Safadão

- Parangolé

Palco Dique Coca-Cola - Domingo (02/02)

- Vitão

- Melim

- Felipe Araújo

- Denny

Serviço

O quê: Festival de Verão (FV20)

Quando: Sábado, a partir das 14h30 (abertura dos portões); e domingo, a partir das 14h (abertura dos portões)

Onde: Arena Fonte Nova (Nazaré)

Ingresso: R$ 140 | R$ 70 (Arena Di Galera); R$ 196 (Espaço Di Frente); R$ 430 (Mirante Premium masculino) e R$ 390 (Mirante Premium feminino)

Ingresso Amigo: Permite adquirir dois ingressos no mesmo dia por um valor promocional: R$ 120 (ingresso amigo Arena) e R$ 350 (ingresso amigo DiFrente)

FV Card: Cartão será utilizado no dia do evento para consumo de bebidas e alimentos. À venda na Loja Oficial do FV20, por R$ 5. O valor do cartão e a recarga não consumida serão restituído no final, após devolução do cartão

FV Card: Cartão será utilizado no dia do evento para consumo de bebidas e alimentos. À venda na Loja Oficial do FV20, por R$ 5. O valor do cartão e a recarga não consumida serão restituído no final, após devolução do cartão