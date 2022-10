Xanddy revela que foi confundido com cantora famosa durante tarde de autógrafos

O cantor Xanddy, do grupo Harmonia, foi o convidado do programa "Que História é Essa, Porchat?", do GNT, e contou que já foi confundido com uma cantora muito famosa devido ao nome parecido.

No bate-papo, que também estavam Rafael Portugal e Jojo Todynho, o marido de Carla Perez disse que estava em uma tarde de autógrafos em uma loja no Espírito Santo, quando uma senhora o pediu para autografar para a neta, que não pode se deslocar.

No entanto, enquanto perguntava o nome da neta, a idosa questionou sobre o irmão de Xanddy, deixando o cantor sem entender. "Quando ela fez cadê o seu irmão, aí eu estranhei. E meu irmão, na época, tocava em uma banda chamada Guig Guetto. Hoje meu irmão não é mais percussionista, mas ainda é músico", comentou.

O vocalista do Harmonia, então, resolveu perguntar sobre o irmão que a idosa tanto perguntava: "'Cara, a netinha dela conhece o meu irmão?'. Aí eu disse assim: 'Que irmão?', aí ela fez 'o júnior'". Todos que estavam no programa se divertiram com a história e caíram na risada.