Xarás Salvador e San Salvador assinam termo de 'irmanamento' entre as cidades

Os prefeitos de Salvador, Bruno Reis, e de San Salvador, Mario Durán, assinaram um termo de irmanamento entre as duas cidades nesta terça-feira (10), na capital de El Salvador. O presidente da Câmara de Vereadores soteropolitana, Geraldo Júnior também participou da cerimônia.

“Não é apenas o nome que aproxima São Salvador da Bahia com São Salvador da América Central. Me sinto honrado em ter firmado essa irmandade entre as cidades”, declarou o prefeito, através das redes sociais.

Com a assinatura do termo, as cidades estreitam os laços de amizade e cooperação nas áreas econômica, comércio, ciência e tecnologia, transporte urbano, turismo, educação e desenvolvimento, entre outras.

De acordo com a prefeitura de Salvador, a intenção é estabelecer mecanismos que contribuam ao desenvolvimento e fortalecimento do marco de cooperação bilateral, assim como a necessidade de executar projetos e ações que tenham efetiva incidência no desenvolvimento econômico e social das localidades.