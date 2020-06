Xô, covid-19: boxes do Mercado das Sete Portas passam por desinfecção

Na manhã desta segunda-feira (29), o Mercado Público das Sete Portas passou por um processo de desinfecção total. O objetivo da limpeza é prevenir o avanço do novo coronavírus entre comerciantes e clientes que frequentam o local.

A ação de limpeza foi realizada através de uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) com a Secretaria do Planejamento (Seplan) e o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). Na higienização, foi utilizado hipoclorito de sódio a 1% na área dos boxes e acessos do mercado.

"A meta nesse atual momento é reduzir a curva de contágio aqui no Estado e também proteger a população. Devido a este fato, nós temos adotado e atualizado diversas medidas para conter a proliferação do coronavírus. Todas as desinfecções são importantes para que a transmissão da doença seja evitada ao máximo", disse o vice-governador João Leão, secretário de Desenvolvimento Econômico.

O titular da pasta acrescentou ainda que no início de julho haverá a segunda desinfecção no Centro de Abastecimento do Estado (Ceasa), além de outras ações ao decorrer das semanas.

"As desinfecções preventivas que vêm sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros em diversas frentes, a exemplo de centros de abastecimentos, feiras, hospitais, centros de acolhimento de idosos e prédios públicos, amplia a segurança sanitária, fortalecendo o combate à pandemia do Coronavírus na Bahia. No mercado das Sete Portas, a desinfecção é extremamente importante, mas as os frequentadores precisam praticar o distanciamento social, utilizar máscaras e álcool em gel. Esta é uma guerra que vamos vencer com o envolvimento de todos e não é momento para relaxar”, ressalta o secretário da Seplan, Walter Pinheiro.

O comandante-geral do CBMBA, coronel BM Francisco Telles, reforçou ainda que todas as descontaminações acontecem de forma preventiva. "O objetivo é evitar a proliferação da covid-19, além de deixar o ambiente mais seguro para feirantes e clientes. Para isso, realizamos a limpeza em todos os ambientes de forma segura e precisa. Mas é fundamental também, que os cidadãos não esqueçam das outras medidas de segurança, como o uso das máscaras e do álcool a 70%",explica.