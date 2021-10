Xodó de Caetano, Lilica Rocha lança seu primeiro clipe

Lilica canta. Lilica encanta. Lilica lança. Lilica é retada. Depois de encantar Caetano Veloso e as redes sociais cantando 'Tigresa', ela lançou o seu primeiro álbum e agora vai para o seu primeiro clipe: "Black Power eu Sou". O lançamento acontecerá no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, às 10h no canal da artista no YouTube.

Falando de representatividade e empoderamento na infância, o clipe tem uma estética inspirada no afrofuturismo, impressionando tanto pela forma como promove o diálogo entre tecnologia e ancestralidade, quanto como se aproxima do mundo infantil com arte, música, dança e cultura. Para tanto, traz referências da música pop mundial, como Beyoncé.

De maneira lúdica, a garotada é convidada a participar do mundo mágico de Lilica, a partir da canção que dá nome ao clipe, apresentando-se como uma grande inspiração para melhorar a autoestima na infância. “Black Power eu Sou é uma música especial que eu amo muito porque é um convite para que todos possam enxergar a nossa beleza”, explica a pequena Lilica, que compôs a canção juntamente com os pais.

No mesmo dia das Crianças, também será lançada a faixa 8 do disco "O Sol Reflete", a canção "Fabricando Sonhos", que poderá ser ouvida em todas as plataformas digitais.