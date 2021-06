Xuxa chora ao ser vacinada contra a covid-19: 'Mistura de muita coisa'

A apresentadora Xuxa Meneghel se emocionou ao tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19, nessa sexta-feira(04), na quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, zona oeste do Rio de Janeiro, e publicou um vídeo com registros do momento.

“É uma mistura de tudo, sei lá, felicidade, com dever cumprido comigo e com pessoas que eu gosto, uma mistura de muita coisa. A gente ouve tanta coisa que não vai sair, que não vinha e saiu, está aqui no meu braço. Que bom que chegou meu dia, minha idade, graças a Deus”, disse. Ao final do vídeo, apresentadora de 58 anos agradeceu os profissionais de saúde do local e posou para fotos.