Xuxa desembarca em Salvador para gravação de reality

Quem chegou discretamente a Salvador no final desta quinta-feira (12) foi Xuxa Meneghel, a eterna Rainha dos Baixinhos. Na capital baiana, a apresentadora gravará o projeto “Caravana das Drags”, novo reality show da Amazon Prime. O projeto, que Xuxa apresentará com Ikaro Kadoshi, será transmitido para 240 países, trazendo a pauta global da diversidade como foco.

Fontes ligadas ao Alô Alô Bahia confirmaram que Xuxa deverá ficar apenas um dia em Salvador, com sua cadelinha Doralice, da raça Yorkshire.

As gravações começaram em 15 de abril e, além da capital baiana, o ônibus passará pelo Rio de Janeiro (RJ), Diamantina (MG), Recife e Olinda (PE), Fortaleza (CE), São Luís (MA) e Belém (PA). No Instagram, o próprio Ikaro repostou imagens do ônibus da atração no bairro do Rio Vermelho. O veículo foi visto já na quarta-feira (11) circulando pela cidade, ainda sem a presença de Xuxa.

