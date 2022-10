Xuxa divulga abaixo-assinado pela cassação de Damares e vira alvo de críticas

A apresentadora Xuxa Meneghel utilizou as redes sociais para pedir a cassação “antes da posse” de Damares Alves, eleita senadora do Distrito Federal. Até esta manhã, o abaixo-assinado reunia mais de 329 mil assinaturas no site change.org.

O link dos stories da "Rainha dos Baixinhos" dá acesso ao documento que explica o motivo do pedido: “Damares Alves disse, no dia 8/10, ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, na Assembleia de Deus Ministério Fama, em Goiânia, que Jair Bolsonaro ordenou ações de resgates de crianças, que teriam sido traficadas com fins sexuais para outros países através da Ilha do Marajó, Pará”, diz o texto.

“Portanto, ou ela prevaricou como ministra de Direitos Humanos ou está mentindo aos eleitores, ambos fatos gravíssimos que merecem cassação imediata”, conclui o texto.

Damares citou o caso de exploração sexual acontecido na Ilha de Marajó, no Pará durante um culto no último sábado (8). O Ministério Público Federal (MPF) deu três dias para a ex-ministra de Bolsonaro explicar sua suposta omissão no caso.

“Fomos para a Ilha de Marajó, e lá nós descobrimos que as nossas crianças estavam sendo traficadas por lá […]. Nós temos imagens de crianças nossas, brasileiras, de 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras, sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Nós descobrimos que essas crianças comem comida pastosa, para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal”, denunciou Damares no culto.

Xuxa é criticada

A postagem de Xuxa gerou críticas nas redes sociais. Alguns dos ataques relembram a participação da artista em um filme que ela fez quando tinha 18 anos, "Amor, Estranho Amor", de 1982.

"Xuxa, aquela que fez um filme beijando uma criança, totalmente nua, quer pedir a cassação da Ministra Damares sobre os casos de pedofilia que a mesma denunciou? Ah, para, né? Em país sério, essa louca desvairada é quem deveria estar presa", diz uma pessoa.

"Xuxa contra Damares? Me faz lembrar do filme indecente dos anos 80 em que ela se relacionava com um menor de idade", escreveu outro.

Sobre o filme, a apresentadora já comentou em uma entrevista em 2021 que se incomoda com as informações falsas que circulam sobre a produção.

"Me julgam sobre um assunto que nunca aconteceu, como o filme 'Amor Estranho Amor'. As pessoas falam 'ah, ela é pedófila'. Não, eu fiz quando eu tinha 18 anos, fiz o papel de uma menina de 15 anos que deveria ser falado de uma maneira séria, porque isso acontece até hoje, a prostituição e exploração infantil", declarou.

Botaram como se eu, hoje, aos 60 anos, estivesse fazendo aquilo que aquela personagem fez naquele filme. Isso me incomoda a ponto de eu dizer que tenho pena da burrice da pessoa. Será que essa pessoa não vê que é ficção, que tá feio pra ela?", comentou na época.