Xuxa lamenta morte de fã por covid-19 e critica demora na vacinação

“Você vai fazer muita falta”. Com essas palavras, Xuxa Meneghel lamentou em seu Instagram na tarde deste domingo, 25, a morte de Livia Queiroz, fã desde criança da atriz e apresentadora. Livia tinha 37 anos e faleceu devido à Covid-19.

Na publicação feita por Xuxa, é possível vê-la ao lado de Livia, que chegou a trabalhar para a atriz como funcionária da Xuxa Produções. Além de lamentar o ocorrido e prestar sua homenagem, ela criticou a demora da vacinação.

“Livia, que Deus te espere com o mesmo amor e carinho que você sempre me tratou. Você vai fazer muita falta para todos os seguidores e amigos que conquistou. Espero que seus familiares recebam um abraço e o colo de Deus. Mais uma vítima da Covid-19… Sim, a vacina demorou para ela também”, comentou.

A apresentadora também passou recentemente pela situação de ter alguém conhecido acometido pela Covid-19. Luciano Szafir, ator e pai de Sasha Meneghel, teve alta ontem do Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após mais de um mês internado. O artista deu entrada no Hospital Samaritano em junho após reinfecção pelo coronavírus.

No último dia 8, ela também criticou em seu Instagram a demora na vacinação: “A vacina demorou… 52 anos o Lu tem, já poderia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não a Pfizer e outras (mandando comprar vacina na casa da mãe)”.