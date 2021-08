Xuxa Meneghel revela que recebia 80 mil cartas por dia no 'Show da Xuxa'

Imagine receber 80 mil cartas por dia? Essa é a quantidade de correspondência com que Xuxa Meneghel entrava em contato, todos os dias, durante o programa Show da Xuxa, na TV Globo, nos anos 1980. A eterna "Rainha dos baixinhos" participou da última edição da temporada 2021 do programa Se Joga neste sábado, 28.

Para ilustrar a entrevista, Fernanda Gentil aparece sentada em uma caixa cheia de cartas, assim como Xuxa fazia antigamente. "Se você tem um pouco mais de 30 anos, sua vida também foi marcada pelo pouso de uma nave", iniciou Fernanda, com a música que foi trilha sonora do programa infantil.

Durante o bate-papo, Xuxa disse que tinha a impressão de que o quadro de cartas fazia tanto sucesso que os carteiros nem precisariam do endereço certo para entregá-las no estúdio. "Se escrevesse 'carteiro, manda para a Xuxa' ou só 'Xuxa', já chegava. Eu e Papai Noel já tínhamos endereço certo", afirmou.

E, diariamente pela manhã, crianças de todo o Brasil ouviam ao final da atração: "para escrever é muito simples. Mande sua cartinha para a rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro", dizia a apresentadora.

No Instagram, Fernanda Gentil fez questão de publicar a chamada da entrevista com Xuxa. "Hoje é o último 'Se Joga' de 2021 e eu tenho a honra de encerrar com chave de ouro, ouro de coroa, coroa de rainha, Xuxa Meneghel! Gentilmores, pra vocês!", escreveu na legenda do vídeo.

Nesta semana, Xuxa recebeu a última dose da vacina contra o coronavírus. Ela fez um vídeo e aproveitou para agradecer a profissional de saúde que aplicou o imunizante. "Segunda dose da vacina com muita alegria! Obrigada, Shirley", escreveu.