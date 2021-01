Xuxa nega romance com mulheres e diz que 'transa muito' com o marido: 'Adoro'

Xuxa contou alguns detalhes de sua vida pessoal durante entrevista concedida para a revista Veja. Dentre eles, ela desmentiu um boato que diz que a apresentadora costuma se relacionar com mulheres.

"Sempre falaram muito sobre isso, mas nunca me senti atraída por uma mulher. Se acontecer, todo mundo vai saber. Agora, é impressionante o número de críticas de pessoas públicas e ataques na internet que recebi por causa do livro ("Maya: Bebê Arco-Íris" conta a história de uma menina, filha de duas mulheres). Fico envergonhada de ver que neste ponto, em vez de evoluir, estamos em decadência", disse Xuxa em entrevista à "Veja".

Na mesma entrevista, Xuxa faz uma revelação, que, segundo ela, é de conhecimento de poucas pessoas: que ela teve depressão pós-parto.

"Pouca gente sabe, mas tive depressão pós-parto. No início, achei que era porque eu não conseguia emagrecer, mas se tratava de um problema hormonal. Passei um período chorando por tudo. A questão é que tive uma experiência ruim com terapia aos 23 anos, quando também fui assediada. A terapeuta me induziu a relaxar e, quando despertei, ela estava tocando no meu seio. Nunca mais fiz", disse.

Mãe foi tratada com maconha medicinal

A apresentadora conta também que só ficou bêbada uma única vez, depois da morte do ex-namorado, o piloto Ayrton Senna, e fala sobre drogas: "Tenho intolerância a álcool. Quando o Beco morreu, tomei um copo de vinho e fiquei bêbada. Na doença da minha mãe, ela usou maconha medicinal para o Parkinson e minha filha perguntou se eu tinha curiosidade de provar. Disse que não. Aliás, sempre querem saber se a Sasha fuma maconha. Nao fuma. Ela própria me contou que já provou, mas não é a dela. Inclusive, agora virou evangélica, religiosa ao extremo".

'A gente transa demais'

Há quase nove anos com o ator e cantor Junno Andrade, com quem não faz planos de casamento, Xuxa diz que agora a vida pessoal se tornou uma prioridade: "Depois de ter priorizado o trabalho por tanto tempo, tenho a chance de viver um relacionamento 100%. O Ju ainda tem casa em São Paulo, mas estamos juntos quase todos os dias. A gente se agarra demais, beija demais, ri demais e transa demais. Gostar, eu gosto de chocolate. Sexo eu adoro".