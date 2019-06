Xuxa passa a receber pensão do pai militar e doa para viúva dele

A apresentadora Xuxa Meneghel entrou com um pedido e está recebendo a pensão militar do pai, Luiz Floriano Meneghel, que morreu em março de 2017 e fazia parte do Exército. Segundo o blog do Leo Dias, no Uol, o primeiro pagamento foi feito em abril.

A assessoria de Xuxa confirmou que ela é pensionista militar, mas diz que ela reslveu fazer o pedido para poder doar o valor integralmente à companheira do pai, que viveu com ele até a morte.

Não foram divulgados detalhes sobre a viúva. A assessoria diz que ela é uma pessoa simples, que prefere ficar longe das atenções e sempre viveu com muita discrição, como o pai de Xuxa.

Luiz Floriado se aposentou como Tenente Coronel do Exército. Xuxa está recebendo a corta/parte de 1/6 da pensão deixada pelo pai.