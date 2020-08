Xuxa pede netos a Sasha, que responde: 'Calma, mãe'

Antes considerado o bebê mais famoso do Brasil, com nascimento sendo noticiado no Jornal Nacional, Sasha já poderia estar grávida. Ao menos essa é a vontade de sua mãe, Xuxa.

Em entrevista ao jornal Extra, a apresentadora disse que já conversou com a filha de 22 anos sobre o assunto. Atualmente Sasha está namorando com o cantor gospel João Figueiredo, de 20 anos.

Como resposta, a jovem disse que ainda não está na hora. "Calma mãe", respondeu. Apesar dessa discordância, a relação entre as duas é ótima.

"Pegamos sol, jogamos buraco, vemos filmes, fazemos massagem juntas. Eu amo cuidar dela, dormir cheirando o seu cangote. Sasha é leonina, é o sol, é muito inteligente. Eu sou ariana e, quando bato de frente, é para mostrar algo como “o mundo não é bem assim”. Só que ela é meu orgulho, aprende rápido com a vida. E, quando não aprender, estarei aqui para dar colo e tentar ajudar no que puder. Não é assim que mãe faz?", disse Xuxa.

Para tentar evoluir ainda mais como mãe, Xuxa se inspira na sua, a dona Aldinha.

"Se eu conseguir ser 10% do que a Aldinha foi para mim, serei uma ótima mãe para minha filha. O que eu tenho passado para Sasha? Nossa... Já são mais de 20 anos que eu estou tentando passar boas coisas: ela não fuma, não bebe, é vegana, ama Deus, está formada, é uma pessoa carinhosa com todos e tenho certeza de que continuará me dando muito orgulho", revelou.