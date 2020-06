Xuxa revela que se decepcionou com prótese de silicone: 'Colocou mais que devia'

A apresentadora Xuxa revela que se decepcionou com uma cirurgia que fez para colocar silicone em seus seios. O procedimento foi realizado cerca de 18 anos atrás, quando Sasha ainda era criança. A razão do descontentamento é que foi colocado um tamanho de prótese maior do que deveria.

"Quando a Sasha tinha 3 anos, resolvi colocar prótese de silicone para ficar com o peito como estava quando eu amamentava e eu achei bonito. Me fez muito mal, porque a pessoa colocou mais do que devia, tirou gordura e colocou em outro lugar e fez botox sem eu querer. Fiquei bastante decepcionada com o resultado. Foi uma loucura que fizeram comigo", revelou a apresentadora em entrevista para a revista Vogue.

Ela ainda falou sobre quais plásticas já pensou em fazer. "Tenho muita vontade de fazer plástica no pescoço, mas tenho medo do meu corpo rejeitar. A maior loucura seria mexer no meu rosto que eu ainda não mexi".

Já sobre os sonhos que ainda não realizou, Xuxa disse: "Tem alguns que eu preciso que as pessoas me ajudem, como, por exemplo, quero ser avó. Sem pressão porque eu sei que ela [Sasha] tem 21 anos, mas eu quero ser vovó".