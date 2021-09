Xuxa vende mansão de 2700 m² no Rio para cantora de pagode

A apresentadora Xuxa Meneghel vendeu sua mansão em um condomínio de luxo, no Rio de Janeiro. Os novos proprietários do terreno de 2700 m² são a cantora de pagode Karinah e o marido, o empresário Diether Werninghaus.

A assessoria da cantora e o corretor Rafael Almeida, um dos responsáveis pela transação, não confirmam o valor da venda. Mas o anúncio da residência, que está no ar desde 2020 no site Sotheby’s International Realty, coloca a casa à disposição por US$ 8,7 milhões (cerca de R$ 45 milhões). Em 2018, logo após a morte de sua mãe, Alda Meneghel, Xuxa já havia colocado a mansão à venda.

O anúncio ainda informa que a mansão conta com cinco quartos, jardim tropical, quadras de vôlei e basquete, cinema privativo, estúdio de gravação e elevador. Sauna, cozinha gourmet na área externa, piscina com cascata, sala de pilates, academia e garagem para seis carros são outros espaços do imóvel.

Com a compra da residência, Karinah ficará também responsável por cuidar dos pássaros raros que moram na mansão. "Fiquei muito honrada de poder cuidar e amar esses pássaros lindos que Xuxa irá deixar na casa. Eles não se acostumariam em outro lugar, então fico feliz de poder continuar dando amor e carinho para todos. No Sul, eu tenho pássaros em casa também, sou apaixonada pela paz que eles nos trazem", afirmou Karinah.

Ao longo da carreira, a cantora já contou com diversos nomes da música nacional em suas canções. Entre as mais recentes estão Belo, Mumuzinho e Sorriso Maroto.

Na última semana, Xuxa gravou algumas matérias para os programas Se Joga e Fantástico e mostrou um pouquinho da mansão. No domingo (5), ela será jurada de uma das atrações do novo Domingão, comandado por Luciano Huck.

Xuxa Meneghel será uma das juradas do novo quadro Show dos Famosos. Gloria Groove, Fiuk e Margareth Menezes fazem parte do grupo A da atração. No grupo B estão: Thiago Arancam, Vitor Kley e Wanessa Camargo. Diego Hypolito, Mariana Rios e Robson Nunes estão no C. Os participantes deverão imitar voz, imagem e gestual dos artistas escolhidos.