Yago pede foco do time para vencer atraso de salários no Vitória

Não é novidade para ninguém que o Vitória passa por dificuldades financeiras. Sem poder ir ao mercado e contratar, o Leão dependerá mais do que nunca dos atletas que já estão no elenco para reverter o mau momento na temporada.

As dificuldades, tanto dentro como fora de campo, começaram após a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil para o Moto Club, no dia 13 de fevereiro. O Leão deixou de ganhar R$ 625 mil pela classificação e está fora da competição mais rentável do país.

O meia Yago conta que o elenco entende o momento financeiro ruim do clube: “A gente já sabia que nesse ano seria complicado, porque a cota (de televisão pelo Brasileiro) cai muito quando se é rebaixado. Mas a diretoria tem feito seu esforço ao máximo para honrar os compromissos e nós jogadores temos que entender isso e não criar outro problema”.

“Se a gente ficar olhando muito para a questão financeira vai acabar criando outro problema. Então temos que focar nos nossos objetivos pessoais, nos jogos, e saber que a diretoria está tentando resolver isso”, completou.

Yago é um dos atletas do elenco atual com mais tempo no profissional do Vitória. Ele chegou em junho de 2017. O zagueiro Ramon, promovido da base em 2015, é o mais antigo.

O salário de carteira do elenco está em dia, mas alguns atletas não recebem direitos de imagem há quatro meses. Yago confirmou que parte dos ganhos dos jogadores está atrasada, mas não entrou em detalhes.

“Ninguém gosta de passar por essa situação, não só jogador de futebol mas todo profissional. Incomoda sair de casa, trabalhar e chegar ao final do mês sem saber se vai receber. Porém, isso não é normal aqui no Vitória, eram 13 anos sem atrasar salário. Só que agora tem uma série de fatores que está atrapalhando, e a gente tem que focar para que isso não agrave a situação mais ainda”, disse Yago.

Depois de empatar com o Ceará em 1x1 no último sábado (16), no Barradão, o Vitória só volta a campo no domingo (24) quando visita a Juazeirense, às 17h, em Juazeiro.