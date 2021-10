Yasmin Brunet manda indireta para mãe de Medina em meio a briga

A modelo Yasmin Brunet mandou uma indireta para a sogra, Simone, mãe do surfista Gabriel Medina, em uma postagem feita nas redes sociais.

"Resiliência é ser girassol mesmo durante a chuva", escreveu Yasmin na legenda de uma foto no Instagram, em mensagem que foi entendida como endereçada à sogra. O conflito entre as duas ficou em evidência nos últimos dias depois que prints de Simone criticando e ofendendo a nora em conversa com Gabriel.

"Maravilhosa, quem não gosta que lute", apoiou uma seguidora. "Sua luz cega quem vive no escuro e seu passado não define quem você é", disse outra.

A briga de família aparentemente vai parar na Justiça. Yasmin resolveu processar a sogra depois de Simone insinuar que ela teria sido atriz pornô, informou o colunista Leo Dias, da Metrópoles.

Conversa

Os prints da conversa mostram Simone conversando com Gabriel e fazendo ataques pesados a Yasmin. "Até do seu julgamento eu tenho pena. Tenho pena de sua pobreza de espírito. Sua esposa e a mãe dela são muito decentes: Filme pornô, aborto, relacionamento homossexual. Quem é que são vocês? Podres!", diz a conversa, atribuída a Simone.

Além de Yasmin, Luiza Brunet, mãe da modelo, também se manifestou, afirmando que foi vítima de calúnias.

"Não sou eu quem tem que dar explicações, mas sim a Sra. Simone, que terá que explicar as suas ofensas, difamação e calúnia na Justiça", diz nota.

Confira a nota de Luiza Brunet na íntegra:

"Nunca me meti nos relacionamentos dos meus filhos. Acredito e confio nas escolhas que eles fazem para suas vidas. O Gabriel, sem dúvida nenhuma, é um marido maravilhoso para Yasmim.

Justamente por isso, é lamentável ter que vir, publicamente, falar sobre a Sra. Simone Medina, mãe de Gabriel. Até porque, não a conheço pessoalmente, assim como ela não me conhece e nada sabe sobre minha vida e a vida de meus filhos.

Tenho 40 anos de carreira, e sempre trabalhei de maneira muito honesta e honrosa. Nunca prejudiquei ninguém, nunca precisei violentar minha consciência. Tudo que fiz e faço está nas redes sociais e em minha biografia. Não há nada a esconder ou envergonhar.

Não sou eu quem tem que dar explicações, mas sim a Sra. Simone, que terá que explicar as suas ofensas, difamação e calúnia na Justiça."