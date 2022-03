Yasmin Brunet não supera término com Medina, que se blinda de qualquer reencontro

O mês seguinte ao término do noivado com Gabriel Medina não tem sido fácil para Yasmin Brunet, que ainda não superou o surfista. De acordo com o jornal Extra, a modelo não se conforma em ver o ex semanalmente em balada com velhos amigos do atleta.

Essa turma, inclusive, estava afastada de Medina desde que ele começou a se envolver com Brunet, em fevereiro de 2020. Agora, os amigos também são responsáveis por "blindar" o surfista de qualquer reencontro com a ex.

Ainda segundo o Extra, os dois estiveram essa semana no mesmo evento, o lançamento da grife de Gkay, em São Paulo, onde Yasmin está morando desde que deixou a casa que dividia com Medina, em Maresias, no Litoral Paulista. Os dois sequer se esbarraram na festa.

A amigos em comum, Yasmin tem desabafado sobre o fim, e questiona a informação de que Medina passa por uma depressão, já que tem viajado e curtido a solteirice. Amigos de longa data do surfista, como Neymar e Rafael Zulu, por exemplo, voltaram a comentar as fotos de Medina nas redes sociais. Coisa que já não acontecia mais desde o casamento dele com Yasmin.

No último fim de semana, ela publicou uma indireta, que muitos atribuíram como uma flechada para o ex: "Não tem sentimento mais triste do que ver a pessoa te provando que ela é tudo o que os outros te alertaram, enquanto você defendia ela". na última terça-feira, 15, Medina publicou o que parece ser uma resposta para Yasmin: "O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém".