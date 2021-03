Ygor Catatau e Wesley Pionteck fazem exames na Toca do Leão

Dois novos reforços estão realizando exames médicos na Toca do Leão. Os atacantes Wesley Pionteck e Ygor Catatau já estão em Salvador e devem ser anunciados pelo Vitória como novos reforços da temporada 2021 nos próximos dias. A informação foi veiculada inicialmente pela Rádio Sociedade e confirmada pelo CORREIO.

Ygor Catatau estava emprestado pelo Madureira ao Vasco na temporada passada. O contrato do jogador de 25 anos terá validade até o dia 30 de novembro, quando termina a Série B do Brasileiro. Pelo cruz-maltino, o atacante disputou 19 partidas, sendo 15 delas na Série A. Marcou apenas um gol.

Wesley Pionteck teve uma lesão no ligamento do joelho no começo do ano passado. No segundo semestre, o atacante de 24 anos disputou oito jogos pelo Botafogo-SP, mas no início do mês passado foi desligado da equipe paulista. Em outubro de 2019 ele foi condenado a um ano e quatro meses em regime aberto por lesão corporal após agredir a namorada. A pena já foi cumprida.