Youtuber de Brasília sequestra amigo por dinheiro e acaba preso pela polícia

Um youtuber de Brasília, especializado em automobilismo, foi preso pela Delegacia de Repressão a Sequestro (DRS) da Polícia Civil do Distrito Federal. O motivo? Ele é suspeito de arquitetar o sequestro do próprio amigo. O objetivo era arrancar dinheiro da família da vítima, que é um empresário de Brasília.

Segundo o portal Metrópoles, o youtuber, conhecido como Rodrigão, teria contratado dois capangas para a realização do sequestro. A operação ainda teve a ajuda de um hacker. Todo o esquema foi desvendado pela Operação Muy Amigo, deflagrada por agentes da DRS.

O canal de YouTube do suspeito tem 69,3 mil inscritos. Já no Instagram são 47,7 mil seguidores. Ele se tornou amigo da vítima por conta do interesse mútuo em carros. E justamente se aproveitando da intimidade que tinha com a família sequestrada, Rodrigão passou a levantar informações a respeito do patrimônio do amigo e da mãe dele, ambos empresários.

Ainda de acordo com o Metrópoles, o sinal verde para o sequestro aconteceu após a família anunciar a venda de um lote localizado no Lago Sul, bairro nobre de Brasília.

O plano era raptar a mãe e o amigo, forçando um deles a efetuar o pagamento do resgate para libertação do outro. O acusado, por conhecer as vítimas, atuaria somente nos bastidores, coordenando a ação criminosa.

O hacker que participou do sequestro, então, fingiu ser corretor de imóveis, ligou para uma das vítimas e combinou um encontro para conhecer o lote, às 10h do dia seguinte, 3 de junho deste ano.

No horário combinado, mãe e filho chegaram ao local, onde o falso corretor os aguardava. Neste momento, ambos foram rendidos, com o uso de uma pistola, e levados para um veículo. Lá, estavam os dois comparsas, que efetivariam o sequestro e os levaram para o cativeiro.

Ao ser amarrado, o amigo de Rodrigão reagiu e tentou fugir. Foi então que o sequestrador decidiu levar também a mãe dele para o cativeiro. Os pertences das vítimas foram deixados em um lugar pré-combinado com o youtuber, que pegaria os objetos em seguida.

Já no cativeiro, as vítimas foram separadas e interrogadas exaustivamente, durante todo o dia, a respeito da capacidade financeira da família.

Diante dos questionamentos, os sequestradores perceberam que o patrimônio da família estava concentrado em imóveis, o que impossibilitaria uma transação financeira de alto valor em um curto espaço de tempo. O objetivo do bando, ainda segundo o Metrópoles, era manter o sequestro por, no máximo, dois dias.

Frustrados, Rodrigo e o amigo hacker decidiram libertar mãe e filho, por volta das 23h, dizendo que ligariam posteriormente para cobrar uma alta quantia em dinheiro, o que não ocorreu. As vítimas decidiram não registrar boletim de ocorrência, por medo, e optaram por deixar o país imediatamente, mas foram convencidas por um amigo a procurarem a DRS, que iniciou a investigação.

Indícios

Iniciada a investigação, o alto nível de conhecimento técnico dos autores chamou a atenção da polícia, mas a investigação conseguiu localizar o hacker amigo do youtuber. Ele foi preso no dia 21 de julho. Rodrigão e um dos sequestradores contratados por ele foram detidos dois dias depois.

Aos agentes, os suspeitos detidos apontaram o amigo da família como mentor de todo o sequestro. Ele, porém, nega a participação. Com o desfecho da investigação, a família desistiu de sair do Brasil.