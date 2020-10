Youtuber faz paródia e transforma 'Evidências' em música de Star Wars; assista

Um dos maiores clássicos da música popular brasileira ganhou uma versão de outro mundo. Ou melhor, de outra galáxia muito, muito distante. O Youtuber João Jedi, do canal Diário Rebelde, se aproveitou do lançamento da série "The Mandalorian", que chegará ao Brasil através da Disney +, e transformou Evidências, sucesso de Chitãozinho e Xororó em na paródia "Recompensas".

Interpretada por Mando, num uniforme um pouco mais puxado para o sertanejo e participação mais que especial do Baby Yoda, a música conta um pouco da história do caçador de recompensas e seu pequeno companheiro que tem segunda temporada prevista para estreia no dia 17 de novembro.

Na canção, composta pelo próprio João Jedi, o refrão do hit sertanejo se transformou em “E nessa loucura de escapar do Império/ Vou negando as aparências/ De quem caça recompensas”. Assista:

Além de Evidências, o canal Diário Rebelde já viralizou com outras paródias, como Com Darthinho (versão da música Contatinho, de Anitta e Leo Santana) e 100% Vader (versão de 100% Você de Chiclete com Banana).