Youtuber Monark defende existência de Partido Nazista e é criticado

O youtuber e podcaster Monark, do Flow Podcast, defendeu a existência de um partido nazista no Brasil que fosse legalizado. O comentário foi feito pelo podcaster ontem durante entrevista com os deputados federais Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB).

"A esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião [...] Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei", disse Monark.

No Brasil, é considerado crime fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas e objetos de divulgação do nazismo, conforme o artigo 1º da Lei 7.716/89. Caso seja caracterizado o ato de divulgar ou comercializar materiais com ideologia nazista, a pena pode variar entre um a três anos de prisão e multa.

O podcaster foi rebatido na própria entrevista por Tabata, que afirmou que o nazismo coloca a população judaica em risco. "Liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca em risco coloca a vida do outro. O nazismo é contra a população judaica e isso coloca uma população inteira em risco", disse a parlamentar.

"As pessoas não têm o direito de ser idiotas?", questionou o apresentador.

Na sequência, Monark pergunta à deputada como o nazismo coloca os judeus em risco. "De que forma [isso acontece]? Quando [o nazismo] é uma minoria, não põe. Mas era [um risco] quando era uma maioria", emendou.

"A comunidade judaica até hoje tem que se preocupar com sua segurança porque recebe ameaça. O antissemitismo é uma coisa que tem ser combatida todos os dias", respondeu Tabata.

O deputado Kim Kataguiri também entrou na discussão. "Quando o Rui Costa, do PCO, fala em fuzilar burguês, por exemplo, aquilo está contemplado pela liberdade de expressão. Pelo menos no entendimento de hoje", disse. "E isso entra em contradição com violação de Direitos Humanos. Então, por essa definição, o partido comunista não deveria existir", completou.

Críticas na web

O comentário de Monark foi muito criticado por usuários de redes sociais. No Twitter, termos como "nazismo", "monark" e "flow" ficaram entre os assuntos mais comentados durante todas as manhãs.

A maioria das reações foi extremamente negativa. Os internautas também pressionaram a MasterCard, empresa de cartões de crédito que patrocina o Flow, a cancelar a parceria. Recentemente, o iFood também encerrou um patrocínio ao podcast após um comentário de Monark.