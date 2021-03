Youtuber que brincava com cobra agressiva quase fica cego após ser picado; vídeo

Um youtuber que costuma postar vídeos manipulando cobras quase ficou cego após ser picado no olho por uma píton selvagem. Nick Bishop, de 32 anos, chamou o réptil, de um metro de comprimento, que encontrou no Parque Nacional Everglades (Flórida, EUA) de "cobra travessa".

No incidente, o especialista em serpentes é visto segurando a cobra enquanto a píton birmanesa - que é nativa do sudeste da Ásia - afunda suas presas em um dos braços dele várias vezes para se defender. "Ele está me mastigando", disse Nick, mantendo a calma.

Mas, de repente, enquanto o tratador fala para a câmera, a cobra salta em direção ao seu rosto, cravando as suas presas logo acima do seu olho direito. O vídeo é de outubro, mas só viralizou agora. Assista:

Nick the Wrangler pic.twitter.com/2IziADENsJ — The 220 Podcast (@The220Podcast) October 6, 2020

Por sorte, Nick foi picado na sobrancelha, pouco acima do globo ocular, o que poderia tê-lo feito perder a visão. Apesar do susto, o youtuber ainda brincou: "Bem, chamamos isso de amor."