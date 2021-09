Youtuber russo morre enquanto gravava vídeo em prédio abandonado

O youtuber russo Dmitry Beshentsev, 34 anos, mais conhecido como Dima Vert, morreu após cair de um prédio abandonado enquanto gravava um vídeo. O acidente ocorreu após Dima cair de uma escada de incêndio em um prédio abandonado em Moscou no dia 10 de setembro.

Dima é especialista em filmar edifícios abandonados em seu canal 'Beam of the Inquisition' e estava com seus dois amigos quando morreu. Eles conseguiram subir ao telhado do prédio para tirar fotos, mas a escada de incêndio cedeu enquanto Beshentsev ainda estava nela.

O prédio abandonado em que ele morreu, de acordo com o Daily Star, foi construído em 1971, ainda durante a União Soviética, e fica em frente a uma antiga garagem. A construção deveria estar em reforma, mas as obras estavam paradas há muito tempo.

Não está claro se as autoridades locais continuam investigando o incidente.