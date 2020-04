Youtuber viraliza ao narrar noite de sexo dos vizinhos: 'quarentena que eu queria'

Enquanto alguns solteiros têm ficado na mão durante a quarentena, quem tem um mozão para chamar de seu tem aproveitado o isolamento para ficar ainda mais agarradinho com o amado. O youtuber Thomas Santana foi testemunha não ocular de alguns indivíduos da segunda categoria, que tiveram uma madrugada bastante animada nesta quinta-feira (16).

Os apaixonados em questão eram vizinhos do youtuber que, ssustado com o barulho que a volúpia dos dois, dividiu o momento de inveja com seus seguidores do Instagram. A cena viralizou e se tornou o assunto mais comentado do Twitter nesta manhã.

Nos vídeos, Thomas aparece na janela de seu apartamento, atento barulho dos vizinhos - que, aparentemente, não têm muito interesse em serem discretos. É possível ouvir a ação pelos vídeos do youtuber.

"Eu ouvi um caral**", fala o youtuber. "Que invejaaa... Ela falou 'caral**' e fez aquele barulho de quando morde a fronha. Meu filho, mordeu a fronha é porque tá gostoso, porque o bagulho tá [gostoso] de verdade", avaliou.

Em outro stories, ele escreve: "Me tornei o que mais temia, fiscal de fod* alheia", lamentou.

Thomas ainda brinca que gostaria de ir bater na porta dos vizinhos para participar e reclama da inveja dos vizinhos, que estão se dando bem enquanto ele está sozinho. E, quando você pensa que acabou, ele registra também um segundo round... Sorte dos vizinhos, não é mesmo? "Vou até tomar um banho, deu até um calorzinho", finalizou Thomas.