Yuri Marçal relata ameaças e perseguição após divulgar posição política

O humorista Yuri Marçal foi às redes sociais na noite desta quarta-feira (26) para contar que ele e sua noiva, Jeniffer Dias, foram alvos de ameaças e perseguição após publicar um vídeo como parte da campanha para 'virar votos' nas eleições deste ano.

"Gravei um vídeo no fim de semana sobre o segundo turno e postei ele na segunda-feira. E ele fala principalmente sobre virar voto. O vídeo foi super bem recebido, recebi várias mensagens (de declarações) de virada de voto, nem imaginava isso. Mas, juntos delas, (recebi) vários xingamentos e ameaças, e vocês sabem bem de quem", disse Yuri.

No entanto, o que acabou sendo a maior preocupação do humorista foi uma ameaça encaminhada junto com a placa do carro de Jeniffer.

"Aí é complicado, porque envolve uma outra pessoa que não eu. Porque se eu recebo ameaça, como já recebi várias vezes, e infelizmente normalizei isso, eu me viro. Só que eu não quero que ninguém, principalmente pessoas que eu amo, sejam prejudicadas por alguma coisa que eu tenha falado", disse.

Com base nisso, Yuri decidiu arquivar o vídeo em questão, além de outros vídeos curtos em que falava sobre política em suas redes sociais.

"Não quero ser mártir de nada, não tenho peito de aço. A gente tem que se proteger e proteger as pessoas que amamos", comentou Marçal.

O humorista ainda tranquilizou os fãs dizendo que ele e a noiva estão bem e que já tomaram todas as medidas de segurança e jurídicas cabíveis.