Zagueiro Danilo Cardoso não vai mais defender o Vitória

O zagueiro Danilo Cardoso não vai mais vestir a camisa do Vitória no restante da temporada 2022. Apesar da rescisão ainda não ter sido publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o jogador está em tratativa para deixar a Toca do Leão. Ele pediu para sair e a diretoria o liberou. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

Danilo Cardoso não treina com o elenco rubro-negro desde a última sexta-feira (8). Ele tem 25 anos e foi contratado pelo Vitória no início de maio até o final da Série C do Brasileiro. Antes, nesta temporada, ele tinha defendido o Athletic Club, de São João Del Rei, no Campeonato Mineiro.

Pelo Vitória, ele fez sete jogos, seis deles como titular. Marcou o gol do triunfo por 1x0 contra o Campinense. A última vez que ele esteve em campo com a camisa vermelha e preta foi há quase um mês, em 19 de junho, quando o Leão perdeu para o Botafogo-SP, no Barradão. A derrota culminou na demissão do técnico Fabiano Soares e na chegada de João Burse, que o relacionou contra o Altos, mas não o utilizou.

Atualmente a zaga titular do Vitória está sendo formada por Marco Antônio e Alan Santos, que é volante de origem, mas vem atuando na posição. Mateus Moraes, Ewerton Páscoa, Rafael Ribeiro, Carlos e John são as outras opções de zagueiro do elenco.