Zagueiro do Vitória, Ruan Renato é anunciado pelo Botafogo

O zagueiro Ruan Renato está de mudança para o Rio de Janeiro. O Vitória acertou o empréstimo do jogador, de 25 anos, ao Botafogo, com contrato válido por um ano, até dezembro de 2020. O atleta foi anunciado pelo alvinegro nesta segunda-feira (23) e ainda passará por exames médicos antes de assinar o contrato. O time será responsável por pagar os salários do reforço ao longo do período.

Reforços Alvinegros!



O Botafogo encaminhou as contratações do lateral-esquerdo Guilherme Santos e do zagueiro Ruan Renato para a próxima temporada.



Ambos os atletas ainda passarão por exames médicos. #VamosFogo ???? pic.twitter.com/oDmmT6vSzs — Botafogo F.R. (@Botafogo) 23 de dezembro de 2019

"É um prazer imenso vestir a camisa do Botafogo. Chegar no clube nesse momento de transição, em que algumas reformulações estão sendo feitas, é sinal de que a diretoria e a comissão técnica vê em mim um profissional que pode ajudar e que se encaixa no perfil desse novo grupo. Jogar em uma instituição com tamanha tradição, que possui uma história linda, é uma realização pessoal que estou concretizando. A torcida pode ter certeza que vou trabalhar muito forte para corresponder aos objetivos do clube. Tenho a ambição de fazer do próximo ano uma temporada digna e que honre a camiseta que passo a vestir a partir de agora. Estou muito feliz e motivado com esse desafio", disse o zagueiro ao Botafogo.

O defensor disputou a última temporada pelo Figueirense, time pelo qual atuou em 44 jogos. Pela Série B 2019, foram 30 partidas, todas como titular, e marcou um gol.

Com o fim do contrato com o clube catarinense, Ruan Renato estaria de volta ao Leão. Mas o rubro-negro não tinha interesse no zagueiro como parte do elenco e iria emprestá-lo novamente ou negociar em definitivo. A Chapecoense chegou a demonstrar interesse, por indicação do treinador Hemerson Maria, mas o Botafogo ganhou a concorrência.

Ruan Renato chegou ao Vitória em junho de 2018 e entrou em campo apenas sete vezes pelo time principal, na Série A daquele ano, que terminou com o rebaixamento à Série B. Em janeiro de 2019, já estava fora dos planos na Toca, seguiu para o Figueirense.

Ele é a terceira contratação do Botafogo para 2020. Antes, o clube carioca havia acertado com o lateral-esquerdo Guilherme Santos, ex-Paraná, e com o centroavante Pedro Raul, ex-Atlético-GO. Ruan Renato deve ocupar a vaga a ser deixada por Gabriel, que, ao que tudo indica, voltará ao Atlético-MG.

Formado nas categorias de base do Mogi Mirim-SP, o jogador é canhoto e estreou no futebol profissional pelo Santa Rita-SP, em 2015. Depois, foi para o Guaratinguetá-SP e, no ano seguinte, para o Juventude-RS. Pela equipe gaúcha, fez 46 partidas e marcou dois gols. Em 2017, atravessou o Oceano Atlântico e foi para a Europa, onde atuou no Austria Viena antes de chegar ao Vitória.