O zagueiro Marcos Victor é o novo reforço do Bahia. A contratação foi a primeira anunciada pelo clube para a temporada 2023. O jogador de 20 anos estava no Ceará e foi contratado pelo Esquadrão por R$ 3,9 milhões. O vínculo do defensor com o Tricolor vai até 2027.

"Marcos é um atleta que já vinha monitorado pelo City Football Group, jovem, que fez bons jogo na Série A, enorme potencial de desenvolvimento e características para o tipo de jogo que a gente quer jogar como Grupo e com o nosso treinador Renato Paiva", afirmou Carlos Santoro, diretor de futebol do Bahia.

Marcos Victor nasceu em Fortaleza e foi revelado pelo Floresta-CE. Nesta temporada, o defensor entrou em campo 12 vezes com a camisa do Ceará. Foram seis pela Série A do Brasileiro, duas na Copa do Nordeste, uma na Copa do Brasil e três na Sul-Americana.

O atleta já está em Salvador e será apresentado oficialmente pelo Bahia na terça-feira (20), na Fonte Nova.