Zagueiro Thalisson Kelven é o novo reforço do Vitória

O sistema defensivo do Vitória ganhou reforço. O clube anunciou nesta terça-feira (15) a contratação do zagueiro Thalisson Kelven. "Estou muito feliz e honrado de ter a oportunidade de vestir a camisa do Vitória. Torcida pode esperar muito trabalho da minha parte. Vou ajudar bastante, vou guerrear dentro do campo para buscar os objetivos e o acesso do clube para a Série A", afirmou o jogador de 23 anos, que assinou contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Revelado pelo Coritiba, ele se profissionalizou em 2017 e, posteriormente, foi emprestado a Guarani e CRB. Nesta temporada, ele vestiu a camisa do Inter de Limeira durante o Campeonato Paulista. Ele disputou 12 jogos, todos como titular, e marcou um gol, na derrota por 4x1 para o Corinthians, em partida válida pelas quartas de final do estadual, no dia 11 de maio, última vez que entrou em campo.

"Sou um zagueiro muito rápido, gosto disso, dessa velocidade, jogar em linha alta, bastante técnico, ajudo bastante na saída de bola e muito competitivo", se apresentou Thalisson Kelven, que contou ter recebido outras propostas antes de escolher defender o Vitória.

"Tive algumas sondagens do futebol do exterior, algumas outras coisas daqui do Brasil, mas essa camisa do Vitória é muito pesada. É uma equipe muito grande. Estou muito feliz de vestir essa camisa, estar nesse clube tão grande, estou conhecendo agora, mas já ouvi muito falar do Vitória e de todas as suas conquistas. Venho aqui para ajudar, para trabalhar e fazer a torcida feliz", vislumbrou.

O zagueiro contou que já trabalhou com o técnico Ramon Menezes, no CRB, e com o diretor de futebol Alex Brasil, no Coritiba. "Conheço bastante o professor e o auxiliar dele. Gosto muito da filosofia, da maneira que eles trabalham. Também conheço o Alex Brasil, trabalhei com ele no Coritiba, foi ele que foi um dos principais a me ajudarem a subir para o profissional. Do elenco, não conheço muito os jogadores", afirmou.

Com a chegada de Thalisson Kelven, o Vitória passa a ter sete zagueiros no elenco. Além de Wallace e Marcelo Alves, titulares do time atualmente, o técnico Ramon Menzes já contava com João Victor e três atletas revelados na base rubro-negra, Mateus Moraes, Marco Antônio e Carlos.