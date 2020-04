Zap do CORREIO: entre nos grupos e receba notícias sobre coronavírus

Este não é, definitivamente, um momento como outro qualquer. Informação é cada vez mais importante: antes de sair às ruas, para ir ao supermercado, à farmácia, para não entrar em pânico, para proteger você e quem você ama. Por isso, o CORREIO tem feito uma série de medidas para ajudar os leitores a se informar melhor e com segurança durante a pandemia causada pelo novo coronavírus.

ZAP SOBRE CORONAVÍRUS: ENTRE NO GRUPO E RECEBA AS NOTÍCIAS DO CORREIO

Além de abrir todo o conteúdo essencial sobre a covid-19 para assinantes e para não-assinantes, criamos o podcast O Que a Bahia Quer Saber, em que escolhemos diariamente um tema para explorar com profundidade, e enviamos uma newletter diária com as principas notícias. Para quem quer agilidade, também lançamos grupos voltados exclusivamente para quem quer receber notícias sobre o coronavírus direto no celular.

Nos 'grupos de zap', as notícias apuradas pelo Jornal CORREIO sobre a situação do coronavírus na Bahia, no Brasil e no mundo são compartilhadas rapidamente. Qualquer leitor pode fazer parte dos grupos. Basta cadastrar o celular AQUI.