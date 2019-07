Zé Ivaldo desfalca Vitória por 30 dias; Ramon é primeira opção

O Vitória terá um desfalque importante para a sequência da Série B. O zagueiro Zé Ivaldo teve confirmado um edema ósseo no joelho direito e, segundo os médicos do clube, a previsão de recuperação é de 30 dias.

Com essa estimativa, o jogador ficará fora de pelo menos cinco jogos. Zé Ivaldo vinha atuando como titular da zaga ao lado de Everton Sena. Ele começou as últimas quatro partidas, contra Bragantino, Sport, Oeste e Cuiabá.

Sem o titular, a tendência é que o técnico Osmar Loss escale Ramon na defesa. Foi justamente ele quem entrou no lugar de Zé, que se machucou durante a derrota por 1x0 para o Cuiabá, terça-feira (9), no Barradão.

Além de Ramon, o comandante tem à disposição Dedé, contratado no começo de maio. Bruno Bispo, que chegou a ser afastado, fez alguns jogos pelo sub-23 e foi reintegrado durante a intertemporada, é outra opção.

Na manhã desta sexta-feira (12) o Leão realizou mais um treinamento de olho no Criciúma. O duelo pela 10ª rodada da Série B será no dia 19 de julho, uma sexta-feira, às 21h30, no Barradão.

O Vitória está na lanterna da Série B com apenas quatro pontos. O rubro-negro perdeu sete de nove jogos disputados.