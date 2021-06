Zebulon Fyah e Red Meditation estreiam nova temporada no Dia Internacional do Reggae

Com raízes fincadas na essência do reggae roots jamaicano e mas passando por tendências mais contemporâneas, Zebulon Fyah e banda Red Meditation retomam seus trabalhos e voltam à cena do reggae mundial. Em uma nova temporada, depois de um hiato de mais de dez anos, o grupo estreia em uma formação inédita, tendo à frente o cantor e compositor baiano, radicado na Califórnia (EUA), Zebulon Fyah.



A volta não poderia ser mais representativa e acontece em um show ao vivo, online e gratuito, realizado no dia 1º de julho, Dia Internacional do Reggae, às 19h, no canal do Portal Surforeggae, no YouTube.com/Surforeggae.

A tríade ‘mensagem, ritmo e melodia’, que conduz a carreira da banda, é a mesma há 20 anos. Na base do trabalho estão as músicas de consciência e meditações musicadas, mensagens atemporais sobre amor, luta antirracista e contra qualquer tipo de preconceito, que se fazem ainda mais necessárias em tempos pandêmicos, ancoradas pela base sólida do puro reggae music.

Como música de lançamento dessa nova temporada, o grupo traz “Amor Universal”, composição recente do header Zebulon Fyah, com um recado potente para os tempos atuais. “O que acontece no mundo hoje impacta individualmente a cada um de nós. E, mais do que nunca, é preciso relembrar que, independente das diferenças, aquilo que nos liga, a religião, é e sempre será o amor”, resume Zebulon.

Além dele, o baixista Ricardo Red Lion é também remanescente da formação original da Red Meditation. A eles se unem os novos integrantes Sidnei Rasta, na bateria, Lucas Fyah, na guitarra, além de Igor Curinga Rabugento e Daniel Couto, nos teclados. Em estúdio desde maio, a banda trabalha em novas músicas que irão compor um produto inédito em breve. Além do show ao vivo, a retomada do grupo traz ainda o videoclipe “África”, pinçado do último trabalho da carreira solo de Zebulon Fyah, com lançamento previsto para 2022.

A Red Meditation nasceu na Bahia, em 1999, e lançou o seu primeiro álbum, “Jah Music”, em 2002. À época Zebulon era conhecido como Ras Popo Ites, e assumia percussão e backing vocals. Foram várias formações, com músicos de diferentes países, seis trabalhos lançados até 2008 e temporadas que renderam prestígio internacional. Em 2012, após uma temporada em Brasília, agora já como Zebulon Fyah, o artista lançou seu primeiro álbum solo “Nunca é Tarde” e passou a transitar entre Brasil e Estados Unidos, entre turnês e festivais de reggae nos dois países. Em 2018 lançou seu EP mais recente, “Roots & Cultural”.

Do roots ao new - Nesta retomada, o grupo traz as influências fundamentais do reggae roots rastafari, de artistas como Bob Marley, Peter Tosh, The Congos, Steel Pulse e Midnite. Nomes que, além de trazerem uma base sólida nos arranjos musicais, também lançaram seu olhar para África e para os acontecimentos que lá se sucederam, resultando no movimento social, político e espiritual que é o movimento rastafari, que tem na reggae music seu principal instrumento de mensagem. Mas produções mais recentes da geração do new roots reggae, como Mighty Diamonds, Damian Marley e Chronixx também marcam sua influência.

LIVE - Para o do Dia Internacional do Reggae, o cantor Zebulon Fyah e a banda Red Meditation preparam um repertório “pesado, com muito baixo e bateria”, segundo Fyah, que mistura canções que marcaram a carreira da banda - como “Mensageiro”, “Espiritual” e “Amor Incondicional” -, além de músicas mais recentes que trilham a carreira solo de Zebulon, há 10 anos consolidada na ponte Brasil - Califórnia. A live conta com apresentação do produtor musical Rafael Costa e vai ao ar às 19h pelo canal do YouTube do Surforeggae, maior site especializado em Reggae da América Latina.

Serviço:

Live Zebulon Fyah e banda Red Meditation - Dia Internacional do Reggae

Data: 1 de julho de 2021 (quinta-feira)

Horário: 19h

Transmissão: YouTube.com/Surforeggae