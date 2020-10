Zezé Di Camargo finaliza reforma em duplex de luxo em SC; veja fotos e vídeo

Zezé Di Camargo não economizou na hora de realizar as obras em seu duplex de luxo em Itapema, litoral de Santa Catarina. O imóvel, adquirido em 2017, custou cerca de R$ 2 milhões, informa o Uol.

O projeto é assinado pela arquiteta Thayane Santana, que publicou um vídeo mostrando o resultado da reforma no imóvel de 225m².

"Quis trazer para o apartamento algo mais leve, praiano, para eles relaxarem. Por isso, usei cores nos tons de azul, madeira e tons neutros", disse a arquiteta, no vídeo.

A suíte master de Zezé e da mulher dele, Graciele Lacerda, tem vista para o mar e conta com uma televisão retrátil, instalada no teto do quarto.