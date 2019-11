Zonas eleitorais farão plantão neste fim de semana; veja cidades

Cerca de 30 zonas eleitorais farão plantão neste fim de semana (23 e 24). O objetivo da ação é facilitar o acesso para aquelas pessoas que não conseguem ir aos cartórios durante a semana. Entre os principais serviços, estão recadastramento biométrico obrigatório e emissão de primeira via de título de eleitor.

O horário de funcionamento e os atendimentos variam de acordo com cada zona eleitoral. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), o ideal é que os eleitores consultem seus respectivos cartórios eleitorais, disponíveis no link http://www.tre-ba.jus.br/o-tre/zonas-eleitorais/consulta-cartorios-eleitorais-do-estado-da-bahia.

Para ser atendido, é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência atualizado e título eleitoral (caso possua). No caso de homens com idade entre 18 e 45 anos, é necessário levar também um documento que comprove a quitação junto a Justiça Militar.

Quem não fizer o cadastramento biométrico, além de ter o documento eleitoral suspenso, pode ser impedido de votar nas eleições municipais de 2020, ter dificuldade para emitir/renovar passaportes ou ainda ser impedido de obter empréstimos em bancos públicos.

Confira locais que funcionarão em esquema de plantão: