São Sebastião do Passé terá shows de Xanddy e Aline Barros

O Dia das Crianças terá o espetáculo infantil "Urso Jordan e Sua Turma" antes da apresentação do cantor

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 17:44

Xanddy e Aline Barros se apresentarão em São Sebastião do Passé
Xanddy e Aline Barros se apresentarão em São Sebastião do Passé Crédito: Divulgação

A agenda cultural de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, ganhará reforços de peso entre outubro e novembro. A Prefeitura confirmou, através de publicações no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (2), a contratação de três grandes atrações musicais para eventos na cidade. Os shows de Xanddy Harmonia, da cantora gospel Aline Barros e do espetáculo infantil "Urso Jordan e Sua Turma" prometem movimentar o calendário cultural local em comemorações como o Dia das Crianças e a Semana da Cultura Evangélica.

São Sebastião do Passé

Em 2022, a população em São Sebastião do Passé era de 40.958 habitantes por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé

Uma das atrações mais aguardadas, o cantor Xanddy Harmonia foi confirmado para as comemorações da Emancipação Política do município. Conforme o documento oficial, o show do artista está marcado para o dia 12 de outubro, um sábado, às 20h. A apresentação terá duração de 1 hora e 30 minutos.

Para a alegria dos pequenos, a programação do Dia das Crianças contará com o show musical "Urso Jordan e Sua Turma". O espetáculo infantil acontecerá também no dia 12 de outubro, mais cedo, às 16h, com duração de 1 hora e 30 minutos, permitindo que as famílias aproveitem a festa antes do show de Xanddy Harmonia.

Imagem - Dia das crianças em São Sebastião do Passé terá investimento de R$ 100 mil em brinquedos e doces

Dia das crianças em São Sebastião do Passé terá investimento de R$ 100 mil em brinquedos e doces

O público gospel também será contemplado com uma apresentação de peso. A cantora Aline Barros em São Sebastião do Passé se apresentará no dia 8 de novembro, uma sexta-feira, às 21h. O show, com duração prevista de 90 minutos, fará parte da programação da Semana da Cultura Evangélica, um evento já tradicional no calendário da cidade.

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

