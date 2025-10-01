Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dia das crianças em São Sebastião do Passé terá investimento de R$ 100 mil em brinquedos e doces

As guloseimas compradas também serão distribuídas nos festejos natalinos na sede e nos distritos

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 18:17

São Sebastião do Passé
São Sebastião do Passé Crédito: Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé

São Sebastião do Passé vai investir R$ 108.112,00 na compra de guloseimas e brinquedos para as comemorações do Dia das Crianças e festejos eventos natalinos em São Sebastião do Passé. As contratações foram oficializadas através de duas dispensas de licitação publicadas no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (1).

A gestão municipal justificou a modalidade de dispensa de licitação com base na Lei Federal 14.133/2021, que permite a contratação direta em situações específicas. O investimento para os festejos em São Sebastião do Passé foi dividido em dois contratos.

São Sebastião do Passé

Em 2022, a população em São Sebastião do Passé era de 40.958 habitantes por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
Em 2021, o PIB per capita em São Sebastião do Passé era de R$ 19.080,47 por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
São Sebastião do Passé apresenta 57,33% de domicílios com esgotamento sanitário adequado por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
Em 2024, a área de São Sebastião do Passé era de 536,678 km² por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
Quem nasce em São Sebastião do Passé é chamado de sebastianense por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
A taxa de mortalidade infantil média em São Sebastião do Passé é de 16,04 para 1.000 nascidos vivos por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
1 de 6
Em 2022, a população em São Sebastião do Passé era de 40.958 habitantes por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé

O primeiro, no valor de R$ 47.988,00, é destinado à "aquisição de guloseimas" que serão distribuídas gratuitamente durante as comemorações alusivas ao Dia das Crianças São Sebastião do Passé e nos festejos natalinos na sede e nos distritos.

O segundo contrato, de R$ 60.124,00, refere-se à "aquisição de brinquedos recreativos" também para distribuição gratuita nas festividades do Dia das Crianças. Ambos os contratos com a empresa CMA Comércio de Eletrônicos, Variedades e Serviços LTDA - ME têm vigência até o dia 31 de dezembro de 2025.

Leia mais

Imagem - Polícia Federal apura fraude de mais de R$ 8,5 milhões em contratos públicos de Feira de Santana

Polícia Federal apura fraude de mais de R$ 8,5 milhões em contratos públicos de Feira de Santana

Imagem - Muito pó e pouca planta: cresce a apreensão de cocaína e cai a de maconha na Bahia

Muito pó e pouca planta: cresce a apreensão de cocaína e cai a de maconha na Bahia

Imagem - O que é 'grau de rua'? Moda na periferia de empinar moto pode ser regulamentada

O que é 'grau de rua'? Moda na periferia de empinar moto pode ser regulamentada

Município também planeja compra de fogos de artifício

Além dos investimentos para o público infantil, a Prefeitura de São Sebastião do Passé também iniciou o processo para a compra de fogos de artifício. Um chamamento público foi aberto para a contratação de uma empresa especializada para fornecer os produtos que serão "utilizados em comemorações, solenidades e datas festivas do Município".

O edital, que também utiliza a dispensa de licitação São Sebastião do Passé como modalidade, estima um gasto de R$ 60.578,14. Segundo a justificativa oficial, a aquisição é necessária para "abrilhantar as festividades do Município, proporcionando à população um espetáculo de qualidade". O documento não explicita quais festas terão o uso do equipamento.

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

Mais recentes

Imagem - Cartas letais: saiba quem são os alvos prioritários da Secretaria de Segurança Pública

Cartas letais: saiba quem são os alvos prioritários da Secretaria de Segurança Pública
Imagem - Como cuidar da saúde mental? Feira de Santana promove ações no Setembro Amarelo

Como cuidar da saúde mental? Feira de Santana promove ações no Setembro Amarelo
Imagem - Feira de Santana tem 44 novas vagas de emprego; saiba como se candidatar

Feira de Santana tem 44 novas vagas de emprego; saiba como se candidatar

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça
01

Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça

Imagem - Igreja se diz dona de metade de cidade na Bahia e quer cobrar taxa que afetará 150 mil pessoas
02

Igreja se diz dona de metade de cidade na Bahia e quer cobrar taxa que afetará 150 mil pessoas

Imagem - Quatro bairros de Salvador ganham novas linhas de ônibus a partir de quarta-feira (1º)
03

Quatro bairros de Salvador ganham novas linhas de ônibus a partir de quarta-feira (1º)

Imagem - Menino de 4 anos sobrevive por dias ao lado dos pais mortos em acidente em BR
04

Menino de 4 anos sobrevive por dias ao lado dos pais mortos em acidente em BR