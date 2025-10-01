FARRA GARANTIDA

Dia das crianças em São Sebastião do Passé terá investimento de R$ 100 mil em brinquedos e doces

As guloseimas compradas também serão distribuídas nos festejos natalinos na sede e nos distritos

Alan Pinheiro

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 18:17

São Sebastião do Passé Crédito: Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé

São Sebastião do Passé vai investir R$ 108.112,00 na compra de guloseimas e brinquedos para as comemorações do Dia das Crianças e festejos eventos natalinos em São Sebastião do Passé. As contratações foram oficializadas através de duas dispensas de licitação publicadas no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (1).

A gestão municipal justificou a modalidade de dispensa de licitação com base na Lei Federal 14.133/2021, que permite a contratação direta em situações específicas. O investimento para os festejos em São Sebastião do Passé foi dividido em dois contratos.

O primeiro, no valor de R$ 47.988,00, é destinado à "aquisição de guloseimas" que serão distribuídas gratuitamente durante as comemorações alusivas ao Dia das Crianças São Sebastião do Passé e nos festejos natalinos na sede e nos distritos.

O segundo contrato, de R$ 60.124,00, refere-se à "aquisição de brinquedos recreativos" também para distribuição gratuita nas festividades do Dia das Crianças. Ambos os contratos com a empresa CMA Comércio de Eletrônicos, Variedades e Serviços LTDA - ME têm vigência até o dia 31 de dezembro de 2025.

Município também planeja compra de fogos de artifício

Além dos investimentos para o público infantil, a Prefeitura de São Sebastião do Passé também iniciou o processo para a compra de fogos de artifício. Um chamamento público foi aberto para a contratação de uma empresa especializada para fornecer os produtos que serão "utilizados em comemorações, solenidades e datas festivas do Município".

O edital, que também utiliza a dispensa de licitação São Sebastião do Passé como modalidade, estima um gasto de R$ 60.578,14. Segundo a justificativa oficial, a aquisição é necessária para "abrilhantar as festividades do Município, proporcionando à população um espetáculo de qualidade". O documento não explicita quais festas terão o uso do equipamento.