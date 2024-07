PARIS-2024

Ana Sátila é a quinta na semifinal e disputa medalha no C1 da canoagem slalom

A brasileira será a oitava a descer na final, o que vai permitir saber o que adversárias anteriores fizeram. Após um bom desempenho nas eliminatórias na terça-feira, Ana Sátila foi a 12ª a realizar sua descida na semifinal. Ela encerrou sua tentativa com 107s88, mas teve um toque no 21º dos 23 portões do percurso, o que gerou uma penalidade de 2 segundo e resultou no total de 109s88. A eslovena Eva Alina Hocevar naquele momento liderava com 109s22, sem penalização.