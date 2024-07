OLIMPÍADA

Atleta australiano é isolado após testar positivo para covid-19 em Paris

O nome do atleta não foi revelado. A chefe da delegação olímpica australiana, Anna Meares, disse que ele vem treinando normalmente com o restante da equipe, mas está ficando em um quarto isolado.

O Comitê Olímpico da Austrália garantiu que a preparação do time de polo aquático para a disputa dos Jogos segue normalmente e que os jogadores que tiveram contato com o atleta contaminado estão sendo observados.

A última edição da Olimpíada, em Tóquio, em 2021, foi realizada durante a pandemia de covid-19 e não contou com a presença do público. A doença causou uma série de restrições durante o grande evento esportivo, como o uso de máscaras, o controle constante sobre contaminações, com testes e exames em todas as delegações.