BRASILEIRÃO

Bahia terá três ausências por suspensão para pegar o Atlético-GO

Kanu, Caio Alexandre e Biel não enfrentam o Dragão, pela última rodada do primeiro turno da Série A

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de julho de 2024 às 05:00

Esquadrão não terá Kanu, Biel e Caio Alexandre no duelo contra o Dragão, fora de casa Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em uma tacada só, o Bahia perdeu três jogadores para a partida contra o Atlético-GO, que encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Kanu, o volante Caio Alexandre e o atacante Biel receberam o terceiro cartão amarelo durante a derrota em casa para o Corinthians, no último domingo, e terão que cumprir suspensão. Assim, estão fora do próximo compromisso tricolor, nesta quarta-feira (24), às 21h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Entre os três, o atacante Biel será a ausência menos sentida. Além de começar os jogos quase sempre como reserva, o jogador ainda se recupera de um estiramento no tornozelo. Inclusive, ele não tinha condições de jogo contra o Corinthians e forçou a suspensão do banco de reservas.

Caio Alexandre, por outro lado, é titular absoluto do Esquadrão na temporada, e será desfalque pela primeira vez nesta edição da Série A.

O volante, aliás, é o jogador que mais atuou pelo tricolor neste ano. Ele esteve em campo em 42 das 45 partidas do clube. As únicas ausências foram, justamente, em duelos em que o time usou uma equipe alternativa, comandada por Rogério Ferreira, técnico do sub-20.

Com a suspensão, Caio Alexandre terá interrompida uma sequência de 24 jogos seguidos que fazia pelo Bahia. Ele vinha atuando de forma consecutiva desde a primeira final do Campeonato Baiano contra o Vitória, no fim de março. De lá para cá, o volante começou entre os reservas apenas duas vezes, contra o Náutico (ainda em abril, pela Copa do Nordeste) e diante do Athletico-PR (pela 16ª rodada do Brasileirão).

Para substituir Caio Alexandre, quem larga na frente na briga é Rezende. Mas o leque de opções do técnico Rogério Ceni para o setor também tem Carlos de Pena e Yago Felipe.

O último desfalque para encarar o Atlético-GO é Kanu. Por outro lado, a dor de cabeça parece estar resolvida. Ao mesmo tempo em que perdeu o zagueiro, Ceni ganhará o reforço de outro defensor titular: Gabriel Xavier, que cumpriu suspensão no fim de semana.

Cuesta, por sua vez, deve ganhar nova oportunidade entre os titulares. “Cuesta eu vejo como um substituto natural no caso de não jogar um zagueiro. É um jogador de boa construção”, disse Ceni após o jogo contra o Corinthians.

Além do trio citado, ele tem mais uma ausência certa e outra dúvida. O volante Acevedo, que se recupera de lesão ligamentar, é mais um desfalque para enfrentar o Dragão. Já o lateral direito Cicinho não foi utilizado contra o Corinthians em razão de um desconforto muscular, e ficou na fisioterapia no CT Evaristo de Macedo.

Mudança no calendário

Na segunda-feira (22), a CBF divulgou a tabela das oitavas de final da Copa do Brasil. O Bahia irá enfrentar o Botafogo na próxima terça-feira, dia 30, às 21h30, no estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida, enquanto a volta será no dia 7 de agosto, uma quarta, às 19h, na Fonte Nova.