OLIMPÍADA

Baiano Isaquias Queiroz conquista medalha de prata em Paris

Isaquias chegou para sua terceira participação olímpica com quatro medalhas no currículo: ouro no C1 1000m em Tóquio 2020, prata no C1 1000m e C2 1000m, e bronze no C1 200m na Rio 2016. Com a medalha de hoje, Isaquias se igual aos gigantes Robert Scheidt e Torben Grael, da vela, com cinco medalhas olímpicas. A ginasta Rebeca Andrade saiu de Paris com um total de seis medalhas conquistadas nas duas últimas edições olímpicas, um recorde do Brasil.