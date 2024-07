GINÁSTICA

Biles apresenta novo elemento e busca 6º movimento com seu nome

A ginasta Simone Biles, dos EUA, apresentou um elemento original nas barras assimétricas para a Federação Internacional de Ginástica (FIG) nesta sexta-feira. Se ela conseguir completá-lo com sucesso, será o sexto movimento que levará seu nome no código de pontuação da ginástica artística.

A estrela da ginástica, que tem sete medalhas olímpicas (quatro ouros, uma prata e dois bronzes), já conta com dois elementos com seu nome no salto, dois no solo e um na trave de equilíbrio. Biles pode se tornar a única atleta em atividade a ter ao menos um movimento com seu nome nos quatro aparelhos.